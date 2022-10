Del Genio | “Non ho capito due scelte di Spalletti e ho avuto ragione”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Paolo Delrivela di non averduedie per come sono andati i fatti haPaolo Del, da sempre uno dei maggiori esperti di questioni relative al Napoli, ha dichiarato nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, che non haduedi formazioni da parte di Luciano. Una certa sorpresa, palesata nelle parole che ha rilasciato in diretta radiofonica: “Leggendo la formazione del Napoli col Bologna, mi sono trovato in disaccordo con Lucianoin merito a due. Ritengo infatti che in certe tipi di gara, Lozano e Osimhen si lascino preferire rispettivamente a Politano e ...