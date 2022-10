Cipollini condannato a tre anni di reclusione | maltrattamenti e lesioni all' ex moglie

L'ex campione del mondo di ciclismo Marioè statoin Tribunale a Lucca a tre anni di reclusione. Era accusato di maltrattamenti, lesioni e minacce all'ex moglie Sabrina Landucci e all'attuale compagno di lei Silvio Giusti.Marioè statodal tribunale di Lucca a 3 anni di carcere per lesioni, maltrattamenti e stalking nei confronti dell'ex moglie Sabrina Landucci. I fatti oggetto del processo risalgono al ...Il tribunale di Lucca ha condannato a 3 anni l’ex campione del mondo di ciclismo Mario Cipollini in un processo che lo ha visto imputato dei reati di lesioni e minacce alla ex moglie Sabrina Landucci ...Arrivano brutte notizie per Mario Cipollini, ex campione del mondo di ciclismo. Secondo le ultime informazioni è stato condannato è stato condannato in Tribunale a Lucca a tre anni di reclusione. La p ...