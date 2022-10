Zazzaroni | «I calciatori a fine carriera si deprimono | ingrassano e vanno in tv a toglierci il lavoro» 

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 16 ottobre 2022) Su Il Fatto una lunga intervista al direttore del Corriere dello Sport, Ivan. Racconta quando è diventato un personaggio televisivo. «Dal 1991 convocato da Aldo Biscardi per Il processo del lunedì: cercava visi giovani e mi assegnò uno spazio dal titolo “Segretissimo”; in teoria mi occupavo di calciomercato. In realtà non gliene importava nulla, non ascoltava nulla, non sapeva quasi nulla: si presentava in trasmissione con in mano un foglio gigante, quasi un cartellone, con sopra le frasi scritte a caratteri enormi; poi si sedeva e aveva davanti a sé una serie di televisori collegati tutti sulla concorrenza: quando gli altri andavano in pubblicità, Aldo fomentava la discussione, ci incitava alla lite; le prime volte mica capivo». La vera fama, però, è arrivata con Ballando con le stelle. «Neanche volevo accettare, ero spaventato. Ero già nel mirino di molti, ...