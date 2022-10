Serie C 2022 23 | successi casalinghi per Foggia | Pescara e Taranto Gelbison vince allo scadere a Messina

(Di sabato 15 ottobre 2022) L’ottava giornata di/23 ha visto, questo pomeriggio alle 14.30, la disputa di di ben quattro partite. In primo luogo il match traè terminato 0-1, con la rete decisiva segnata all’86’ da Fornito.vamente ilha battuto 1-0 il Crotone, con gol decisivo di Vuthaj. All’Adriatico dipoi, vittoria netta per gli abruzzesi, 3-0 sulla Fidelis Andria. I gol decisivi sono stati realizzati da Cuppone, in due occasioni, e Lescano su calcio di rigore. Infine asuccesso per i padroni di casa, 2-0, con i gol decisivi di Romano e La Monica. SportFace.

Eccitante, così Luciano Spalletti definisce il suo Napoli. Non euforia ma una eccitazione di un gruppo sempre alla ricerca del proprio limite, che ancora non trova: "Ci domandiamo quanto siamo forti ...Al Castellani, il match valido per la 10ª giornata di/2023 tra Empoli e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Castellani si affrontano Empoli - Monza nel match valido per la 10ª giornata della/23. ...Alle 18 va in scena il Derby di Serie A tra Torino e Juventus: vi spieghiamo dove vederlo in TV e streaming oggi 15 Ottobre.Calcio d'inizio alle ore 18. Partita dell'ex per Gleison Bremer, i bianconeri sono reduci dalle sconfitte contro Milan e Maccabi Haifa ...