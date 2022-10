LIVE MotoGP | GP Australia 2022 in DIRETTA | Quartararo spinge ma non migliora la propria prestazione | Bagnaia gestisce

(Di sabato 15 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.23 Riepiloghiamo la top 10 della classifica combinata, al momento sono questi i piloti che accederebberomente alla Q2: 1 Johann Zarco 1:29.4752 MARCO BEZZECCHI +0.038 3 Pol Espargaró +0.052 4 Fabio+0.139 5 Miguel Oira +0.183 6 Maverick Viñales +0.270 7 Marc Marquez +0.300 8 Aleix Espargaró +0.3579 FRANCESCO+0.36310 ENEA BASTIANINI +0.374 1.22 Sessione cauta e tranquilla per il momento per Francesco, quasi di gestione, di studio, di analisi del circuito (prima poi di affrontare, ovviamente, i time attack). 1.20 Ancora una volta El Diablo va molto forte nel primo, nel secondo e nel terzo settore, ma non riesce almeno per il momento are il proprio tempo, perdendo qualche decimo al ...

Le sessioni di prove libere svoltesi nella notte italiana hanno mostrato un Johann Zarco in gran forma, dal momento che ha siglato il miglior tempo sia nelle FP1 che nelle FP2, trovandosi dunque al ...... qualifiche Moto2 Ore 7.00: PaddockShow Ore 7.30: Talent Time Ore 8.00: conferenza stampa qualifiche Domenica 16 ottobre 2022 Ore 00.00: warm up Moto3, Moto2,Ore 1.30: PaddockOre ...Bisogna svegliarsi presto per vedere la MotoGP che ora sta facendo tappa in Australia: ecco come assistere in streaming alle gare dall'estero ...Il Motomondiale torna in Australia dopo 3 anni. Quartararo con 2 soli punti di vantaggio su Bagnaia a 3 gare dalla fine ...