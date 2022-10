Retroscena Kvaratskhelia | Sarri l'aveva segnalato alla Juve

I rossoneri seguivanoda tempo, come confermato dal cronista georgiano Lasha Koviashvili , secondo cui tra i club interessati al talento classe 2001 vi fosse anche quello rossonero. Il ...Khvichaal posto di Lorenzo Insigne, Giacomo Raspadori per Dries Mertens e Kim Min - jae per Kalidou Koulibaly. Al netto delle differenze di caratteristiche tra i componenti delle singole "...Khvicha Kvaratskhelia oggi fa sognare i tifosi del Napoli, ma tre anni fa avrebbe potuto vestire la maglia bianconera della Juventus. A raccontare il retroscena ...Juventus, c'è un interessante retroscena su Kvaratskhelia: tre anni fa venne segnalato alla società da Maurizio Sarri ...