Agenzia ANSA

Il fondatore di Wikileaks, Julian, ildell'Ucraina rappresentato dal suo presidente Volodymyr Zelensky, dai leader eletti e dalla società civile, e la Commissione per la verità in Colombia sono i tre finalisti in lizza ...Scarcerazione per, libertà democratica in un occidente sempre più represso, il grido di ... perché se i potenti si nascondono dietro banderuole di finta democrazia, ilnutre un forte ... Assange e il popolo ucraino in finale per il premio Sacharov - Europarlamento BRUXELLES, 13 OTT - Il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, il popolo dell'Ucraina rappresentato dal suo presidente Volodymyr Zelensky, dai leader eletti e dalla società civile, e la Commissione ...Giovedì la Commissione Affari esteri del Parlamento europeo ha nominato il popolo ucraino, la Commissione colombiana per la verità e l’attivista Julian Assage per il Premio Sacharov annuale del Parlam ...