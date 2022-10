Sant' Anna 1984 | prima cooperativa di assistenza domiciliare a lanciare un servizio di formazione tecnologica

Leggi su liberoquotidiano

Il progetto ha l'obiettivo di rendere le persone anziane (ma non solo) in grado di utilizzare al meglio gli strumenti tecnologici nella vita quotidiana Roma, 12 ottobre 2022 – Al giorno d'oggi la tecnologia è diventata uno strumento imprescindibile nella vita di ognuno, non solo per lavorare o svagarsi, ma anche per svolgere in modo veloce e pratico, senza spostamenti o lunghe code, alcuni adempimenti burocratici. Basti pensare allo SPID e alla possibilità, ad esempio, di ricercare o cambiare il medico di base, o di prenotare visite o vaccini. Ancora oggi, però, gli anziani, ossia la fascia di popolazione che più avrebbe bisogno della tecnologia in questo senso, perché magari limitati negli spostamenti, non vi ha accesso, o non completamente, perché non è in grado di utilizzarla. Un'indagine sulla digitalizzazione condotta lo scorso anno da Format Research su un campione ...