Juventus | le ultime sul rientro di Chiesa | è successo oggi alla Continassa

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Federicova sempre più verso il. L’attaccante azzurro è tornato da una settimana in gruppo e ilin campo è previsto a fine mese. L’obiettivo è la gara di Champions League contro il Benfica il 25 ottobre.Mentre laè stata occupata in trasferta a Israele, Federico si è allenato con l’under 17, come testimonia una foto pubblicata attraverso un tweet della stessaFC Youth. “Sta bene” ha detto Max su di lui. Un amichevole in campo determinerà quale sia il suo stato di condizione in vista del. Conin più, la Juve spera di cambiare marcia soprattutto in campionato, visti i 10 punti che separano la Vecchia Signora dal Napoli capolista ...