Fiorello torna su Rai1 | cosa c' è da sapere sul nuovo programma

Wikimedia Commons - Roberto Vicariosu Rai1 e ci porta la sua Edicola Fiore che cambia nome per la rete ammiraglia Rai e diventa Viva Asiago 10. Sarà in onda anche su Radio2 e RaiPlay, dove saranno disponibili le repliche ...Con la mazzetta dei giornali a portata di mano,darà dunque la sveglia agli italiani a suon di musica, leggerezza e commenti ironici alle news e ai protagonisti dell'attualità, come ai tempi ...Fiorello torna in tv. Dopo l'ultima apparizione televisiva nell'ultimo Sanremo condotto dall'amico Amadeus, lo showman siciliano è pronto a fare incursione nella mattina di Rai1 con Viva Asiago 10!.Rivedremo presto Fiorello in tv Pare proprio che il mitico showman siciliano sia pronto per tornare a fare incursione nella mattina di Rai1, con “Viva Asiago 10!“. Cosa sappiamo al momento. Fiorello ...