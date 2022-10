E la Germania lasciò indietro l' Europa

Leggi su panorama

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Uno «scudo economico» da 200 miliardi di euro. Il cancelliere Olaf Scholz ha preferito il sostegno diretto al suo Paese a una solidarietà continentale. Con una strategia di esito incerto, è l’ennesimo colpo dato all’Unione. Per comprendere il perché oggi la- con il suo potente «scudo» anticrisi nazionale da 200 miliardi di euro - abbia compromesso il senso di solidarietà tra i Paesi dell’Unione, occorre fare un passo. Quando a fine 2021 i socialdemocratici di Olaf Scholz, i Liberali di Christian Linder e i Verdi del duo Robert Habeck e Annalena Baerbock firmano il patto di coalizione per governare lafino al 2025 la guerra fra la Russia e l’Ucraina non è ancora scoppiata: la tensione è alta ma l’invasione sembra una possibilità remota. In compenso il Vecchio continente ha già conosciuto l’emergenza ...