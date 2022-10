Gazzetta del Sud

La missione italiana in Libano a guida", al suo terzo mandato nella Terra dei Cedri con i colori delle Nazioni Unite, ha la responsabilità del Settore Ovest di UNIFIL in cui operano 3.La missione italiana in Libano a guida", al suo terzo mandato nella Terra dei Cedri con i colori delle Nazioni Unite, ha la responsabilità del Settore Ovest di Unifil in cui operano 3. Brigata Aosta in Libano: i militari italiani sostengono la Croce Rossa libanese Continuano le attività di supporto sanitario che il Contingente italiano in Libano porta avanti da tempo a favore della popolazione locale. Grazie al ...Messina: domani la simulazione di un terremoto magnitudo 6.3 ed intensità IX grado della scala mercalli (MCS) che, per intensità ed estensione, deve essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari ...