Libero Tv

si è detto ottimista: "La Germania è sempre stata pronta a trovare una soluzione comune, ogni paese ha anche risolto i problemi imminenti che c'erano nel proprio paese attraverso misure ...Lo dice, parlando con l'ANSA, l'ambasciatore tedesco a Roma Viktor, rassicurando Roma e le altre capitali sul piano annunciato ieri dal governo Scholz per contenere l'impatto del caro - gas. . Amb. Elbling: governo Meloni Piena fiducia in italiani e Italia Roma, 10 ott. (askanews) - L'Ambasciatore tedesco Viktor Elbling ha guidato la regia della grande festa di apertura della Settimana tedesca in ..."Non c'è contraddizione con l'Europa, con gli sforzi comuni contro il caro-energia e continuiamo a voler lavorare sul piano della solidarietà. (ANSA) ...