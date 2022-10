Svizzera | 4-4 tra Grasshoppers e Sion | in gol anche Balotelli

(Di sabato 8 ottobre 2022) Termina 4-4 il match tra, partita valida per la decima giornata del massimo campi0nato svizzero. I padroni di casa sono andati in vantaggio con Ndenge e Schettine nei primi 8 minuti di gioco, seppur al 34? Stojilkovic ha accorciato le distanze al 34?. Passano due minuti e ilva sul 3-1, con la rete di Bolla. Nel secondo tempo fa il suo ingresso in campo, ma al 69? c’è il poker dei padroni di casa con Kawabe. Tutto sembra finito, ma in realtà inizia una clamorosa rimonta dele. Al 75? va in gol Zuffi, poirealizza la rete del 4-3 all’82? e all’85’ pareggia Sio. SportFace.

