Serie A | nona giornata | programma | orari e diretta tv

(Di sabato 8 ottobre 2022) Dopo le fatiche europee, tornano i campionati e torna laA con ladi campionato. Riprende la rincorsa a Napoli ed Atalanta, prime a 20 punti, con l’Udinese, sorpresa di inizio torneo, ad inseguire. I bergamaschi escono da questa settimana riposati, non avendo disputato gare, mentre i napoletani tornano dall’Olanda con lo scalpo dell’Ajax, demolito 6-1. Bene anche Inter e Juventus, in ripresa ed affamate di punti, con Sassuolo e Milan avvisate, male Roma, Lazio e gli stessi rossoneri, che tornano con un solo punto in 3 dopo le partite di Champions ed Europa League. Punta a risalire la Fiorentina di Kouamè e Jovic che ospita proprio i biancocelesti, non in formissima dopo la trasferta di Graz e con un Immobile dalle polveri bagnate.A,: ecco ...

... CHI SCENDERÀ IN CAMPO Con le probabili formazioni di Roma Lecce ci avviciniamo al posticipo serale che andrà in scena domani allo stadio Olimpico per lagiornata diA . La Roma di José ...Commenta per primo I precedenti di Sassuolo - Inter , gara valida per lagiornata di campionato inA .mentre le retrocessioni in Serie D saranno sette: le ultime tre classificate di entrambi i gironi unitamente alla squadra che uscirà sconfitta dai playout, che vedrà sfidarsi le due squadre giunte ...Quella in programma al Dall’Ara si preannuncia una delle gare dall’esito più incerto della nona giornata di Serie A. Si affrontano due squadre che vivono periodo di forma assolutamente non esaltanti, ...