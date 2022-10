Volete nascondere una chat WhatsApp? Il trucco per rendere l’app completamente invisibile (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Se foste alla ricerca di un metodo per nascondere una chat su WhatsApp che non sia quello classico, allora siete nel posto giusto. nascondere app, 4/10/2022 – Computermagazine.itSolitamente quando si vuole celare una conversazione che deve rimanere nascosta agli occhi altrui, magari perchè vietata o proibita a mamma, partner, datore di lavoro o figli, allora si è soliti fare click su “nascondi chat”. Come sottolineato da Tecnologia.Libero.it c’è però un altro metodo ancora più sicuro, ovvero, nascondere direttamente l’app. In questo caso stiamo facendo riferimento alla possibilità di nascondere l’intera applicazione (non soltanto WhatsApp), dal nostro smartphone e non solo i suoi contenuti. Così facendo potremo continuare ad utilizzare ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Se foste alla ricerca di un metodo perunasuche non sia quello classico, allora siete nel posto giusto.app, 4/10/2022 – Computermagazine.itSolitamente quando si vuole celare una conversazione che deve rimanere nascosta agli occhi altrui, magari perchè vietata o proibita a mamma, partner, datore di lavoro o figli, allora si è soliti fare click su “nascondi”. Come sottolineato da Tecnologia.Libero.it c’è però un altro metodo ancora più sicuro, ovvero,direttamente. In questo caso stiamo facendo riferimento alla possibilità dil’intera applicazione (non soltanto), dal nostro smartphone e non solo i suoi contenuti. Così facendo potremo continuare ad utilizzare ...

