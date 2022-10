Kristen Stewart con mullet anni ’60 protagonista della primavera di Chanel (Di martedì 4 ottobre 2022) Inez and Vinoodh Kristen Stewart inaugura la primavera estate 2023 di Chanel con un video in bianco e nero, giocando con i contrasti di nostalgiche atmosfere noir e dettagli giocosi tipicamente anni ’60. Il mullet, ad esempio, frizzante e movimentato, contrapposto nettamente al trucco occhi sfumato, visibilmente scuro e fumoso nonostante l’assenza di colori. Un film d’altri tempi, firmato Inez & Vinoodh, che racconta la visione avuta da Virginie Viard per la prossima stagione. Indefinita, inafferrabile, impossibile da incasellare, Kristen Stewart si muove in una Parigi che sembra appartenere a un’altra epoca. Un passato senza definizioni, che abbraccia atmosfere anni ’20, ma si lascia tentare anche da giochi più moderni e rock, ... Leggi su amica (Di martedì 4 ottobre 2022) Inez and Vinoodhinaugura laestate 2023 dicon un video in bianco e nero, giocando con i contrasti di nostalgiche atmosfere noir e dettagli giocosi tipicamente’60. Il, ad esempio, frizzante e movimentato, contrapposto nettamente al trucco occhi sfumato, visibilmente scuro e fumoso nonostante l’assenza di colori. Un film d’altri tempi, firmato Inez & Vinoodh, che racconta la visione avuta da Virginie Viard per la prossima stagione. Indefinita, inafferrabile, impossibile da incasellare,si muove in una Parigi che sembra appartenere a un’altra epoca. Un passato senza definizioni, che abbraccia atmosfere’20, ma si lascia tentare anche da giochi più moderni e rock, ...

ftzaynn : jennie e kristen stewart l’interazione della vita - aidacomeseibeII : JENNIE HA POSTATO UNA FOTO DI KRISTEN STEWART??!/&:@::@3 - deserverose : jennie innamorata di kristen stewart lei è uno stereotipo - kikkadna2 : @caffe_grazie Kristen Stewart Con me imparerai a breve chi sia - aidacomeseibeII : Jennie insieme a Kristen Stewart purtroppo non so se arrivo viva stasera -

Chanel: la sfilata Primavera Estate 2023 a Parigi Credits: Getty Images Credits: Getty Images Credits: Getty Images Credits: Getty Images La preview della Spring Summer 2023 ready - to - wear è incarnata dall'attrice Kristen Stewart . Protagonista ... CRIMES OF THE FUTURE David Cronenberg Titolo Originale Crimes of the Future Nazione Francia, Grecia, Canada, U. K. Anno Produzione 2022 Genere Body Horror Durata 107' Interpreti Viggo Mortensen Léa Seydoux Kristen Stewart Scott Speedman Denise Capezza Tanaya Beatty Sceneggiatura David Cronenberg Fotografia Douglas Koch Montaggio Christopher Donaldson Scenografia Dimitra Sourlantzi Costumi Mayou ... Best Movie Credits: Getty Images Credits: Getty Images Credits: Getty Images Credits: Getty Images La preview della Spring Summer 2023 ready - to - wear è incarnata dall'attrice. Protagonista ...David Cronenberg Titolo Originale Crimes of the Future Nazione Francia, Grecia, Canada, U. K. Anno Produzione 2022 Genere Body Horror Durata 107' Interpreti Viggo Mortensen Léa SeydouxScott Speedman Denise Capezza Tanaya Beatty Sceneggiatura David Cronenberg Fotografia Douglas Koch Montaggio Christopher Donaldson Scenografia Dimitra Sourlantzi Costumi Mayou ... Robert Pattinson, Kristen Stewart e gli altri: 10 scene di sesso girate da attori che si odiavano tra loro