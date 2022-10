Viola come il mare, Francesca Chillemi ringrazia Viola: "Mi ha aiutato a riconoscere la bellezza come un dono" (Di domenica 2 ottobre 2022) Ha appena debuttato su Canale 5 la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman Viola come il mare. L'attrice ha parlato del suo personaggio in un'intervista, soffermandosi sulla sua malattia e su un'insegnamento che riguarda l'aspetto fisico. Leggi su comingsoon (Di domenica 2 ottobre 2022) Ha appena debuttato su Canale 5 la fiction cone Can Yamanil. L'attrice ha parlato del suo personaggio in un'intervista, soffermandosi sulla sua malattia e su un'insegnamento che riguarda l'aspetto fisico.

QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #canale5 la nuova serie con #CanYaman e #FrancescaChillemi #ViolaComeIlMare… - rtl1025 : ?? @frachillemi___ e @luca_bernabei a RTL 102.5: “Stasera #ViolaComeIlMare in TV”. #CanYaman: “Per la prima volta… - GDS_it : Ottimo esordio su Canale 5 di #ViolaComeIlMare con Francesca Chillemi e Can Yaman: la serie è stata leader della se… - mariasan1321 : RT @GDS_it: Ottimo esordio su Canale 5 di #ViolaComeIlMare con Francesca Chillemi e Can Yaman: la serie è stata leader della serata con il… - JAg8dswbfH6Ennx : RT @GDS_it: Ottimo esordio su Canale 5 di #ViolaComeIlMare con Francesca Chillemi e Can Yaman: la serie è stata leader della serata con il… -