MotoGP, quando la prossima gara. GP Australia 2022: programma, orari, tv, calendario 14 – 16 ottobre (Di domenica 2 ottobre 2022) Finalmente, dopo tre weekend sempre in pista, il Motomondiale può tirare brevemente il fiato. Settimana prossima, infatti, non si gareggia. Di sicuro qualche protagonista ne approfitterà per tornare in Europa, allo scopo di rivedere amici e familiari per ricaricare le batterie in vista della seconda tranche della lunga trasferta intercontinentale. Altri, invece, potrebbero decidere di volare direttamente in Australia, dove si correrà dal 14 al 16 ottobre. D'altronde, i luoghi dove rilassarsi in attesa di riprendere l'azione non mancano neppure down under. Come Motegi e Buriram, anche Phillip Island fa il proprio ritorno sul palcoscenico della MotoGP dopo tre anni. Non ce ne vogliano il tracciato giapponese o quello thailandese, ma senza dubbio l'assenza della pista Australiana è stata la più difficile ...

