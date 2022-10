Gravina: «Il sistema calcio va messo in sicurezza» (Di sabato 1 ottobre 2022) Le parole di Gravina, presidente della FIGC: «Il sistema ha bisogno di essere messo in sicurezza, ci sono ancora diversi temi da affrontare» Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato nel corso della cerimonia di assegnazione delle benemerenze sportive della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico. Di seguito le sue parole. «Il sistema ha bisogno di essere messo in sicurezza, la sopravvivenza oggi può passare solo da una logica sistemica. Ci sono ancora diversi temi da affrontare legati al caro bollette e all’approvazione dei cosiddetti decreti correttivi alla riforma dello sport. Questi ultimi hanno portato importanti risultati per il nostro mondo, apprendistato e avviamento al professionismo sono mie richieste ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Le parole di, presidente della FIGC: «Ilha bisogno di esserein, ci sono ancora diversi temi da affrontare» Il presidente della FIGC, Gabriele, ha parlato nel corso della cerimonia di assegnazione delle benemerenze sportive della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico. Di seguito le sue parole. «Ilha bisogno di esserein, la sopravvivenza oggi può passare solo da una logica sistemica. Ci sono ancora diversi temi da affrontare legati al caro bollette e all’approvazione dei cosiddetti decreti correttivi alla riforma dello sport. Questi ultimi hanno portato importanti risultati per il nostro mondo, apprendistato e avviamento al professionismo sono mie richieste ...

