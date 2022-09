Rocchi: “In Juventus-Salernitana mancanza di immagini giuste, Lecce-Monza partita sfortunata” (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Gol annullato in Juventus-Salernitana? Il comunicato aveva l’obbiettivo di fare chiarezza. Venivamo accusati di non aver usato una camera che non avevamo. Il sistema non l’aveva. Non potevo crocifiggere un Var e un Avar che non avevano quelle immagini. Se avessero avuto quella camera il risultato sarebbe stato diverso? Probabilmente si. Il sistema non nasce per il Var ma per la televisione. Noi usiamo camere usate per un altro fine”. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha risposto così in conferenza stampa nel media day tra l’Aia e i giornalisti a una domanda sul caso di Juventus-Salernitana: “Se si potrebbe ripetere un caso del genere? Stiamo lavorando e non credo si ripeterà. Ci saranno strumenti in futuro che ci daranno una mano. Guardalinee, non interpellato nuovamente? ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Gol annullato in? Il comunicato aveva l’obbiettivo di fare chiarezza. Venivamo accusati di non aver usato una camera che non avevamo. Il sistema non l’aveva. Non potevo crocifiggere un Var e un Avar che non avevano quelle. Se avessero avuto quella camera il risultato sarebbe stato diverso? Probabilmente si. Il sistema non nasce per il Var ma per la televisione. Noi usiamo camere usate per un altro fine”. Il designatore arbitrale Gianlucaha risposto così in conferenza stampa nel media day tra l’Aia e i giornalisti a una domanda sul caso di: “Se si potrebbe ripetere un caso del genere? Stiamo lavorando e non credo si ripeterà. Ci saranno strumenti in futuro che ci daranno una mano. Guardalinee, non interpellato nuovamente? ...

sportface2016 : #Rocchi: '#JuventusSalernitana? Non avevamo le immagini giuste, non capiterà più. #LecceMonza una partita sfortunat… - juventus_zone24 : RT @MatthijsPog: ????? Rocchi su Juve-Salernitana: 'Non potevo crocifiggere due dei miei al Var solo perchè quella telecamera non l'avevamo a… - Luxgraph : Rocchi apre ai dialoghi pubblici tra arbitri e assistenti: 'Ma serve tempo' - juventus_zone24 : RT @ZoneJuventus: Mercoledì 28 settembre alle 15 l'Associazione Italiana Arbitri terrà a Roma una conferenza stampa per fare il punto dopo… - calabrone37 : @KarlOne71 @1987_Lorenza Dopo l'incessante messa alla gogna della #Juventus, la speranza e',che si dimetta Allegri… -