Nations League, risultati di oggi e classifiche dei gironi (Di martedì 27 settembre 2022) Si è conclusa stasera la fase dei gironi di Nations League, che proseguirà nelle Final Four in cui ci sarà l'Italia protagonista. Leggi su pianetamilan (Di martedì 27 settembre 2022) Si è conclusa stasera la fase deidi, che proseguirà nelle Final Four in cui ci sarà l'Italia protagonista.

Azzurri : ?????????????? ???????????? ???????? #UngheriaItalia 0??-2?? ?? #Raspadori 27’, #Dimarco 52' ?? L’Italia espugna la Puskas Arena di… - GoalItalia : Bonucci voleva già festeggiare con la birra ?? L'Italia c'è, è viva. L'Italia è di nuovo alla Final Four di Nation… - SkySport : UNGHERIA-ITALIA 0-2 Risultato finale ? ? #Raspadori (27’) ? #Dimarco (52’) ? ?? NATIONS LEAGUE ??… - TUTTOJUVE_COM : Nations League: 1-0 in Portogallo, Spagna alla Final Four. Decide Morata - fisco24_info : Nations League: 1-0 in Portogallo; Spagna alla Final Four: Sorpasso a due minuti dalla fine, decisivo un gol di Mor… -