Joaquin Phoenix | l’omaggio al fratello River nel nome di suo figlio

(Di martedì 27 settembre 2022)porta dentro di sé un grande dolore per la morte del, ed era naturale che avrebbe chiamato il suo primo, avuto dalla compagna Rooney Mara, proprio come lui, morto per un mix di droghe e alcol nel 1993. Per anniè rimasto sempre all’ombra, quasi volontariamente. Tanti ruoli intensi, tanti film impegnati, eppure per molti lui era sempre e solo ilminore di. Gli ci è voluta una lunga gavetta, tanti film e la consacrazione definitiva con Joker, con cui ha trionfato ai Golden Globe, ai BAFTA e agli Oscar, affinché il mondo si accorgesse del suo talento e di quanto sia bravo nella recitazione. Vi ...

Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line (2005) di James Mangold, con Joaquin Phoenix e Reese Witherspoon. Phoenix interpreta uno dei cantanti americani più influenti e complessi di sempre, Johnny Cash. Come ben sappiamo, l'attore che incarna il generale francese è Joaquin Phoenix. Accanto a lui Vanessa Kirby nel ruolo della moglie Joséphine. Con una sceneggiatura scritta da David Scarpa. Il Napoleone con Joaquin Phoenix per la regia di Ridley Scott non uscirà nel 2022. A dispetto di di quanto ritenuto finora, un sito americano rivela che secondo una fonte affidabile il film Napoleon non correrà per i prossimi premi Oscar.