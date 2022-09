Il suicidio come unica via: il calciatori che hanno scelto il gesto estremo (Di martedì 27 settembre 2022) Il suicidio è il punto massimo della depressione e purtroppo ci sono stati dei casi davvero gravi e tristi anche in ambito calcistico. Una delle malattie più gravi che ci siano al mondo è sicuramente quella legata alla depressione che in certi casi porta alla scelta di un gesto estremo come il suicidio e in alcuni casi la decisione ha toccato anche personaggi famosi del mondo dello sport. AdobeIl mondo sta cambiando in maniera sempre più veloce e molte persone non sembrano assolutamente essere in grado di poter tenere testa a tutte queste vicende continue. La depressione è uno stato d’animo davvero terribile, anche perché sono sempre di più gli individui che ne vengono colpiti e fanno molta fatica a uscirne nel miglior modo. Molti non vogliono accettare questa condizione e dunque provano in tutti i ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 27 settembre 2022) Ilè il punto massimo della depressione e purtroppo ci sono stati dei casi davvero gravi e tristi anche in ambito calcistico. Una delle malattie più gravi che ci siano al mondo è sicuramente quella legata alla depressione che in certi casi porta alla scelta di unile in alcuni casi la decisione ha toccato anche personaggi famosi del mondo dello sport. AdobeIl mondo sta cambiando in maniera sempre più veloce e molte persone non sembrano assolutamente essere in grado di poter tenere testa a tutte queste vicende continue. La depressione è uno stato d’animo davvero terribile, anche perché sono sempre di più gli individui che ne vengono colpiti e fanno molta fatica a uscirne nel miglior modo. Molti non vogliono accettare questa condizione e dunque provano in tutti i ...

UmberHouse : @Anna26648966 @LuisaCerutti7 @OGiannino E come fai a sopportarti allora? Ogni quanti giorni tenti il suicidio perch… - jabbaTM : @Dissenso2 Comunque questo grazie alle Privatizzazioni, e cosa veramente triste era gia scritto che finisse cosi p… - Solegiallorosso : @battiatino @pippo117900761 Le uniche due cose intelligenti dette in quello studio sono state quelle di… - RudiGhedini : RT @senzasinistra: Con schifido Rosatellum andare con coalizione inconsistente era un suicidio premeditato e uno spalancare l’uscio alle Dx… - flavianoi : RT @iltrumpo: Il pd rimane comunque il primo partito per l’attenzione verso le battaglie di libertà come il diritto al suicidio assistito,… -