Gf Vip 7, flirt in corso tra Pamela Prati e Marco Bellavia: sta sbocciando l’amore nella Casa? (Di lunedì 26 settembre 2022) All’interno della Casa del Grande Fratello Vip è nata già la prima liaison? Parliamo del rapporto speciale che si è instaurato tra Pamela Prati e l’ex conduttore di Bim Bum Bam, Marco Bellavia. Il 57enne ha mostrato sin da subito un certo interesse nei confronti della showgirl italiana. Marco è entrato nella Casa solo giovedì scorso. Anche se in ritardo, si è fatto subito strada tra gli interessi della Prati. “Come mai guardi le mie storie?” aveva chiesto curiosa la Vippona al compagno di avventura. “Sono 20 anni che guardo le tue storie“. aveva replicato il conduttore facendo già capire l’antifona. Da allora, i due si sono mostrati sempre molto vicini, tra abbracci e carezze. “Pamela tu devi ridere ... Leggi su isaechia (Di lunedì 26 settembre 2022) All’interno delladel Grande Fratello Vip è nata già la prima liaison? Parliamo del rapporto speciale che si è instaurato trae l’ex conduttore di Bim Bum Bam,. Il 57enne ha mostrato sin da subito un certo interesse nei confronti della showgirl italiana.è entratosolo giovedì s. Anche se in ritardo, si è fatto subito strada tra gli interessi della. “Come mai guardi le mie storie?” aveva chiesto curiosa la Vippona al compagno di avventura. “Sono 20 anni che guardo le tue storie“. aveva replicato il conduttore facendo già capire l’antifona. Da allora, i due si sono mostrati sempre molto vicini, tra abbracci e carezze. “tu devi ridere ...

infoitcultura : GF Vip: Marco Bellavia e Pamela Prati, flirt in corso - telodogratis : GF Vip: Marco Bellavia e Pamela Prati, flirt in corso - redazionerumors : Marco Bellavia ha deciso di farsi avanti con Pamela Prati dando il via al primo corteggiamento ufficiale nella Casa… - redazionerumors : Il Gf Vip 7 è iniziato solo ieri e sembrano già scattati i primi flirt: in particolare, da tenere d'occhio ci sareb… - jolejole31 : @Frances94423949 @guenda_ggoria Vero ! e tutte le balle su flirt coi vip che ha sempre (anche decenni fa, quando su… -