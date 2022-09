Elezioni, Conte:”Scelte del Pd? Hanno compromesso la possibilità di una forza politica competitiva contro il centrodestra” (Di lunedì 26 settembre 2022) “Le Scelte compiute da questo gruppo dirigente del Partito democratico Hanno compromesso un’azione politica che poteva essere competitiva con questo centrodestra che si è presentato unito. Di fatto i cittadini stanno dimostrando, soprattutto al Sud, che il voto per contrastare il centrodestra è il voto per il M5s”. Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando dalla sede del Movimento, poco prima delle tre di notte quando ha incontrato la stampa. Ma il leader del Movimento 5 stelle non chiude completamente con il Partito democratico: “Noi saremo l’avamposto per la realizzazione dell’agenda democratica e progressista che abbiamo indicato – ha aggiunto Conte – adesso vedremo se il Pd vorrà unirsi alle nostre battaglie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) “Lecompiute da questo gruppo dirigente del Partito democraticoun’azioneche poteva esserecon questoche si è presentato unito. Di fatto i cittadini stanno dimostrando, soprattutto al Sud, che il voto per contrastare ilè il voto per il M5s”. Così il presidente del M5s, Giuseppe, parlando dalla sede del Movimento, poco prima delle tre di notte quando ha incontrato la stampa. Ma il leader del Movimento 5 stelle non chiude completamente con il Partito democratico: “Noi saremo l’avamposto per la realizzazione dell’agenda democratica e progressista che abbiamo indicato – ha aggiunto– adesso vedremo se il Pd vorrà unirsi alle nostre battaglie ...

