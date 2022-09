Una Vita, anticipazioni dal 26 settembre al 1° ottobre 2022: la sconvolgente scoperta di Rodrigo (Di domenica 25 settembre 2022) Rodrigo Lluch tornerà in libertà e sarà pronto a riprendersi la propria Vita. Tuttavia, nel corso degli episodi Una Vita in onda dal 26 settembre al 1° ottobre 2022 andrà incontro ad una sconvolgente scoperta. L'uomo, infatti, troverà la lettera scritta da Valeria in cui gli confessava di essersi innamorata di un altro. Nel frattempo, Genoveva annuncerà la sua gravidanza alle signore, mentre Guillermo e Azucena si riappacificheranno. Una Vita, trame 26 settembre - 1° ottobre 2022: Guillermo e Azucena si riappacificano Aurelio cercherà in tutti i modi di portare dalla sua parte il giornalista Gaztelu e proprio per questo motivo lo ricatterà minacciando di svelare a tutti la sua ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 25 settembre 2022)Lluch tornerà in libertà e sarà pronto a riprendersi la propria. Tuttavia, nel corso degli episodi Unain onda dal 26al 1°andrà incontro ad una. L'uomo, infatti, troverà la lettera scritta da Valeria in cui gli confessava di essersi innamorata di un altro. Nel frattempo, Genoveva annuncerà la sua gravidanza alle signore, mentre Guillermo e Azucena si riappacificheranno. Una, trame 26- 1°: Guillermo e Azucena si riappacificano Aurelio cercherà in tutti i modi di portare dalla sua parte il giornalista Gaztelu e proprio per questo motivo lo ricatterà minacciando di svelare a tutti la sua ...

Pontifex_it : Una nuova economia, ispirata a Francesco d’Assisi, oggi può e deve essere un’economia amica della terra e un’econom… - meb : Una bellissima serata di chiusura a Roma! Grazie a @matteorenzi e @CarloCalenda per aver dato vita a questa avventu… - Eurosport_IT : ?????????? una volta, ?????????? per tutta la vita ??? #Federer | #Nadal | #LaverCup | #EurosportTennis - LetiziaDAngelo7 : RT @danielelussana: Cari #IONONVOTO, lo so che siete tanti e scazzati, disillusi e con altri pensieri. Una cosa dovreste però tenere a ment… - lixre : RT @danielelussana: Cari #IONONVOTO, lo so che siete tanti e scazzati, disillusi e con altri pensieri. Una cosa dovreste però tenere a ment… -