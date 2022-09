MotoGP, la classifica del Mondiale 2022 aggiornata dopo il GP di Giappone: Quartararo allunga su Bagnaia (Di domenica 25 settembre 2022) La classifica del Mondiale MotoGP aggiornata dopo il Gran Premio di Giappone 2022, andato in scena sul circuito di Motegi. La caduta nel corso dell’ultimo giro costa a Bagnaia, che perde otto punti nei confronti di Quartararo, che ora allungo a +18. Terzo resta Aleix Espargaro, che a causa di un problema tecnico parte dai box e non riesce ad entrare in zona punti. L’ORDINE DI ARRIVO LA classifica aggiornata 1. Quartararo 219 2. Bagnaia 201 3. Espargaro A. 194 4. Bastianini 170 5. Miller 159 6. B. Binder 148 7. Zarco 138 8. Martin 120 9. Vinales 113 10. Rins 108 11. Oliveira 106 12. Marini 101 13. Bezzecchi 80 14. Mir 77 15. M. Marquez 73 16. P. Espargaro 47 17. ... Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Ladelil Gran Premio di, andato in scena sul circuito di Motegi. La caduta nel corso dell’ultimo giro costa a, che perde otto punti nei confronti di, che ora allungo a +18. Terzo resta Aleix Espargaro, che a causa di un problema tecnico parte dai box e non riesce ad entrare in zona punti. L’ORDINE DI ARRIVO LA1.219 2.201 3. Espargaro A. 194 4. Bastianini 170 5. Miller 159 6. B. Binder 148 7. Zarco 138 8. Martin 120 9. Vinales 113 10. Rins 108 11. Oliveira 106 12. Marini 101 13. Bezzecchi 80 14. Mir 77 15. M. Marquez 73 16. P. Espargaro 47 17. ...

