Mezzo mld per la squadra: come nasce il maxi-rosso Juve (Di domenica 25 settembre 2022) Juventus bilancio 2022 – come nasce il maxi-rosso della Juventus nel bilancio al 30 giugno 2022? Venerdì il Consiglio di Amministrazione del club bianconero ha approvato il progetto di bilancio per l’esercizio 2021/22, chiuso con un rosso record per la Serie A pari a 254,3 milioni di euro. Una cifra che evidenzia un netto divario L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 25 settembre 2022)ntus bilancio 2022 –ildellantus nel bilancio al 30 giugno 2022? Venerdì il Consiglio di Amministrazione del club bianconero ha approvato il progetto di bilancio per l’esercizio 2021/22, chiuso con unrecord per la Serie A pari a 254,3 milioni di euro. Una cifra che evidenzia un netto divario L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Mezzo mld per la squadra: come nasce il maxi-rosso Juve: Juventus bilancio 2022 – Come nasce il m… - ClaudioMagliulo : RT @LuMo71: Due anni e mezzo di pandemia con un virus a diffusione principale per via aerea e ancora le scuole non sono dotate di adeguati… - g_galessiere : RT @LuMo71: Due anni e mezzo di pandemia con un virus a diffusione principale per via aerea e ancora le scuole non sono dotate di adeguati… - PR67670441 : RT @LuMo71: Due anni e mezzo di pandemia con un virus a diffusione principale per via aerea e ancora le scuole non sono dotate di adeguati… - RFanciola : RT @LuMo71: Due anni e mezzo di pandemia con un virus a diffusione principale per via aerea e ancora le scuole non sono dotate di adeguati… -