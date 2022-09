Paramount+ disponibile in Italia: cosa vedere, dove e a quale prezzo (Di sabato 24 settembre 2022) Il già ampio e agguerrito mondo dei servizi di streaming si arricchisce in questi giorni di un nuovo concorrente: si tratta di Paramount+, una piattaforma di intrattenimento disponibile in Italia dal 15 settembre 2022 che punta molto sul prezzo competitivo e su un catalogo di contenuti che si prospetta molto ricco. Diamogli uno sguardo più da vicino. Paramount+ disponibile in Italia: più di 8.000 ore di contenuti sin dal lancio Paramount+ arriva nel nostro Paese con più di 8.000 ore di contenuti disponibili al lancio, e nel corso dei prossimi mesi si arricchirà di ulteriori film e serie TV, anche di produzione originale (Paramount Originals). Tra questi ultimi saranno disponibili Tulsa King, la prima serie TV crime drama con Sylvester Stallone, The ... Leggi su panorama (Di sabato 24 settembre 2022) Il già ampio e agguerrito mondo dei servizi di streaming si arricchisce in questi giorni di un nuovo concorrente: si tratta di, una piattaforma di intrattenimentoindal 15 settembre 2022 che punta molto sulcompetitivo e su un catalogo di contenuti che si prospetta molto ricco. Diamogli uno sguardo più da vicino.in: più di 8.000 ore di contenuti sin dal lancioarriva nel nostro Paese con più di 8.000 ore di contenuti disponibili al lancio, e nel corso dei prossimi mesi si arricchirà di ulteriori film e serie TV, anche di produzione originale (Paramount Originals). Tra questi ultimi saranno disponibili Tulsa King, la prima serie TV crime drama con Sylvester Stallone, The ...

