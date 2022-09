Gosens | 'Voglio restare all'Inter | l'ho detto al Leverkusen'

jackieboy1908 : RT @marifcinter: #Gosens: “Bayer Leverkusen? Ho parlato al telefono con Simon Rolfes e abbiamo avuto uno scambio sincero e aperto. Gli ho d… - ferrantelli94 : RT @marifcinter: #Gosens: “Bayer Leverkusen? Ho parlato al telefono con Simon Rolfes e abbiamo avuto uno scambio sincero e aperto. Gli ho d… - LucaDColella : RT @cmdotcom: #Gosens: 'Voglio restare all'#Inter, l'ho detto al Bayer #Leverkusen' #calciomercato - fcin1908it : Gosens: “Ho detto no al Bayer, voglio combattere all’Inter. Sono felice e…” - morristhetop : RT @spondainter: #Gosens: “Bayer Leverkusen? Ho parlato al telefono con Simon Rolfes e abbiamo avuto uno scambio sincero e aperto. Gli ho d… -

numero-diez.com

Commenta per primo Robinsi racconta tra passato, presente e futuro. Il nazionale tedesco dell'Inter ha dichiarato in ... ho detto loro cherestare all'Inter, dove sono molto felice. Si ......dà uno sguardo anche al mercato e parla del possibile trasferimento al Bayer Leverkusen nelle ultime ore della finestra estiva: 'Le notizie sono state un po' gonfiate dalla stampa, non... Inter, spunta il retroscena su Gosens: Inzaghi lo preferì a un giocatore Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter continua a essere messo in discussione. Doppio segnale: "Destino già segnato" ...