Allerta maltempo gialla in sette regioni del centro nord (Di venerdì 23 settembre 2022) AGI - Una profonda saccatura con minimo sulla penisola iberica determina "l'instaurarsi sull'Italia di intense correnti umide sud-occidentali in quota, che saranno causa di spiccata instabilità, con rovesci e temporali, anche di forte intensità, ad iniziare dalle regioni settentrionali e in rapida estensione a parte di quelle centrali". Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteo che prevede dal mattino di domani, sabato 24 settembre, "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, in estensione a Marche ed Umbria, specie settori settentrionali di queste ultime. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, ... Leggi su agi (Di venerdì 23 settembre 2022) AGI - Una profonda saccatura con minimo sulla penisola iberica determina "l'instaurarsi sull'Italia di intense correnti umide sud-occidentali in quota, che saranno causa di spiccata instabilità, con rovesci e temporali, anche di forte intensità, ad iniziare dallentrionali e in rapida estensione a parte di quelle centrali". Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteo che prevede dal mattino di domani, sabato 24mbre, "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, in estensione a Marche ed Umbria, specie settorintrionali di queste ultime. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, ...

