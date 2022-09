Reddito cittadinanza, Bersani a La7: “M5s fa voto di scambio al Sud? Fesserie colossali. Chi lo dice e parla di sfaticati è fuori come un balcone” (Di giovedì 22 settembre 2022) “Polemiche elettorali sul Reddito di cittadinanza? Tutti i Paesi civili hanno un Reddito di ultima istanza. Ma finiamola lì, perbacco. Miglioriamolo, ma non mettiamoci in testa di tirarlo via, per l’amor di Dio. I poveri esistono, non è che è tutta gente che sta sulla poltrona”. Così, a “L’aria che tira” (La7), il deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, commenta la posizione critica della ministra Elena Bonetti (Italia Viva) e di Armando Siri (Lega) sul Reddito di cittadinanza. Bersani si infervora quando viene proposta la clip della querelle avvenuta ieri sera tra il leader del M5s, Giuseppe Conte, e il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, di cui critica fortemente la tesi, che poi è la stessa di Matteo Renzi e di Italia Viva: al Sud Conte fa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) “Polemiche elettorali suldi? Tutti i Paesi civili hanno undi ultima istanza. Ma finiamola lì, perbacco. Miglioriamolo, ma non mettiamoci in testa di tirarlo via, per l’amor di Dio. I poveri esistono, non è che è tutta gente che sta sulla poltrona”. Così, a “L’aria che tira” (La7), il deputato di LeU, Pier Luigi, commenta la posizione critica della ministra Elena Bonetti (Italia Viva) e di Armando Siri (Lega) suldisi infervora quando viene proposta la clip della querelle avvenuta ieri sera tra il leader del M5s, Giuseppe Conte, e il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, di cui critica fortemente la tesi, che poi è la stessa di Matteo Renzi e di Italia Viva: alConte fa ...

