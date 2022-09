Ultime Notizie – Berlusconi: "M5S sabotava Draghi, noi per il bis ma Pd disse no" (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – “Draghi fu una scelta quasi scontata e non me ne sono pentito. Il governo Draghi, fino a quando ha potuto operare, ha operato bene. Ma da un certo momento in poi i Cinquestelle, in crisi di voti, hanno pensato che l’unica strada per recuperare il consenso fosse mettersi a sabotare il governo. Draghi ne ha preso atto e si è dimesso”. Così il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, a Rainews 24, ricostruisce la crisi del governo Draghi. “Noi abbiamo chiesto a Draghi – prosegue il leader azzurro – con atto formale, di andare avanti fino a fine legislatura ovviamente senza i grillini. Il Pd che ancora sperava di salvare l’alleanza con i 5s, ha detto no e, usando la disinformazione nella quale sono abilissimi perché l’hanno imparato dai loro antenati comunisti, hanno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – “fu una scelta quasi scontata e non me ne sono pentito. Il governo, fino a quando ha potuto operare, ha operato bene. Ma da un certo momento in poi i Cinquestelle, in crisi di voti, hanno pensato che l’unica strada per recuperare il consenso fosse mettersi a sabotare il governo.ne ha preso atto e si è dimesso”. Così il presidente di Forza Italia Silvio, a Rainews 24, ricostruisce la crisi del governo. “Noi abbiamo chiesto a– prosegue il leader azzurro – con atto formale, di andare avanti fino a fine legislatura ovviamente senza i grillini. Il Pd che ancora sperava di salvare l’alleanza con i 5s, ha detto no e, usando la disinformazione nella quale sono abilissimi perché l’hanno imparato dai loro antenati comunisti, hanno ...

sole24ore : #Ucraina ultime notizie. #Putin dichiara mobilitazione parziale in #Russia: decreto già firmato @sole24ore… - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Draghi all’#Onu: '#Sanzioni contro la #Russia hanno effetto dirompente'… - tempoweb : La mossa di #XiJinping dopo il discorso di #Putin. Si sgretola l'asse Pechino-Mosca #russia #cina #ucraina… - moneypuntoit : ?? Cessione del credito sbloccata? Non proprio: le ultime notizie e i problemi con le banche ?? -