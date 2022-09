Putin, le voci su un ‘regime change’ a Mosca crescono di giorno in giorno (Di martedì 20 settembre 2022) In quest’ultima settimana prima delle elezioni del 25 settembre, il confronto tra Russia e Nato in Ucraina suscita poco interesse, qui in Italia. Ma il fuoco cova sotto la cenere, eventi geopolitici improvvisi sono altamente probabili, e potrebbero stupirci. Per cominciare, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha lasciato intendere al programma tv 60 Minutes della Cbs che potrebbe non ricandidarsi alla Casa Bianca nel 2024 (saggia decisione: il suo declino psicofisico è evidente). Due giorni prima aveva esortato Vladimir Putin a non utilizzare armi nucleari tattiche o chimiche in Ucraina come rappresaglia alle sconfitte sul campo di battaglia, perché la risposta dell’America sarebbe “consequenziale”. Sul fronte russo, in effetti, la non-vittoria su Kiev – anche per l’impatto che stanno avendo decine di miliardi di finanziamenti, armi e munizioni da parte di decine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) In quest’ultima settimana prima delle elezioni del 25 settembre, il confronto tra Russia e Nato in Ucraina suscita poco interesse, qui in Italia. Ma il fuoco cova sotto la cenere, eventi geopolitici improvvisi sono altamente probabili, e potrebbero stupirci. Per cominciare, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha lasciato intendere al programma tv 60 Minutes della Cbs che potrebbe non ricandidarsi alla Casa Bianca nel 2024 (saggia decisione: il suo declino psicofisico è evidente). Due giorni prima aveva esortato Vladimira non utilizzare armi nucleari tattiche o chimiche in Ucraina come rappresaglia alle sconfitte sul campo di battaglia, perché la risposta dell’America sarebbe “consequenziale”. Sul fronte russo, in effetti, la non-vittoria su Kiev – anche per l’impatto che stanno avendo decine di miliardi di finanziamenti, armi e munizioni da parte di decine ...

