LIVE Ciclismo femminile, Cronometro juniores Mondiali 2022 in DIRETTA: Zoe Backstedt straccia le rivali, quindicesima Alice Toniolli (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.11 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della prova a Cronometro juniores femminile dei Mondiali 2022 a Wollongong. Grazie per averci seguito, alle 5.15 la prova maschile! 3.10 quindicesima Alice Toniolli a 2’21” dalla Backstedt con una prova discreta. Tecnicamente ingiudicabile Alice Venturelli, ventiquattresima a 2’59” dalla vincitrice ma che paga le conseguenze della caduta nella ricognizione di ieri. 3.09 La top 10 della Cronometro iridata juniores femminile: 1 1 Backstedt Zoe 18:26.78 2 2 CZAPLA Justyna +1:35.58 3 4 JOORIS Febe +1:48.98 4 8 ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.11 Si chiude qui ladella prova adeia Wollongong. Grazie per averci seguito, alle 5.15 la prova maschile! 3.10a 2’21” dallacon una prova discreta. Tecnicamente ingiudicabileVenturelli, ventiquattresima a 2’59” dalla vincitrice ma che paga le conseguenze della caduta nella ricognizione di ieri. 3.09 La top 10 dellairidata: 1 1Zoe 18:26.78 2 2 CZAPLA Justyna +1:35.58 3 4 JOORIS Febe +1:48.98 4 8 ...

