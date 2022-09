Fuori Super Demo | old school di Salerno

Leggi su atomheartmagazine

(Di martedì 20 settembre 2022) “Ci sono rapper in Campania che negli anni sono stati sempre nascosti e in disparte. Teste Hip Hop rare come perle, in grado di incastrare le rime come nessuno e con un’attitudine unica.D Zeta lK è uno di loro. Come produttore era mio dovere fare in modo che il suo nome rimanesse nella storia. Produrgli un disco era il minimo. Farlo ascoltare alle persone un dovere”.Così Doc Ketamer, noto produttore e CEO dell’etichetta Klan Muzik Lab con sede ad Amsterdam, ha presentato il disco ufficiale diD Zeta lK. Questo rapper Salernitano della classe ’77, ha bazzicato nella scena Hip Hop sin dai tempi della sua adolescenza quando, frequentando l’istituto d’arte ha conosciuto il suo insegnante di “ripresa sviluppo e stampa fotografica” Paolo Romano aka Sha-One della Famiglia. Durante il periodo dell’Accademia di Belle Arti a Napoli entra in contatto ...