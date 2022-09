Fabrizio Corona scopre in diretta di essere stato bannato (ancora) da Instagram: la reazione (Di lunedì 19 settembre 2022) Per la seconda volta in un anno Fabrizio Corona è stato bannato da Instagram. La prima volta è successa lo scorso marzo, quando il 48enne ha perso i suoi 2 milioni di follower subito dopo aver pubblicato delle storie contro alcuni gieffini del GF Vip 6. L’ex re dei paparazzi ha poi aperto un altro account arrivato a circa 200.000 seguaci, che però è stato bannato una settimana fa, dopo alcuni post su Ilary Blasi, Francesco Totti e Sean Brocca (ex fidanzato della conduttrice). Nel momento del nuovo ban Fabrizio Corona stava registrando un filmato per Non è L’Arena e uno dei suoi collaboratori l’ha informato della brutta notizia. La reazione dell’uomo è stata quindi catturata in diretta e trasmessa ieri ... Leggi su biccy (Di lunedì 19 settembre 2022) Per la seconda volta in un annoda. La prima volta è successa lo scorso marzo, quando il 48enne ha perso i suoi 2 milioni di follower subito dopo aver pubblicato delle storie contro alcuni gieffini del GF Vip 6. L’ex re dei paparazzi ha poi aperto un altro account arrivato a circa 200.000 seguaci, che però èuna settimana fa, dopo alcuni post su Ilary Blasi, Francesco Totti e Sean Brocca (ex fidanzato della conduttrice). Nel momento del nuovo banstava registrando un filmato per Non è L’Arena e uno dei suoi collaboratori l’ha informato della brutta notizia. Ladell’uomo è stata quindi catturata ine trasmessa ieri ...

