Due minuti di silenzio chiudono il funerale della regina (Di lunedì 19 settembre 2022) La benedizione dell'assemblea da parte del reverendo David Hoyle ha chiuso il solenne rito religioso del funerale di Stato della regina Elisabetta nell'abbazia di Westminster. E' seguito uno squillo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) La benedizione dell'assemblea da parte del reverendo David Hoyle ha chiuso il solenne rito religioso deldi StatoElisabetta nell'abbazia di Westminster. E' seguito uno squillo ...

fattoquotidiano : “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione - juventusfc : Intervallo |?| Dopo i primi 45 minuti siamo in svantaggio di due reti #JuveSalernitana [0-2] #ForzaJuve - CB_Ignoranza : Due minuti di silenzio assoluto, una coreografia incredibile e God Save the Queen cantata a cappella. Da brividi… - Rossonerosemper : @FMCROfficial Era da ammonire dopo due minuti per simulazione su Kjaer - iconanews : Due minuti di silenzio chiudono il funerale della regina -