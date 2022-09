Biglietti per i Litfiba al Forum di Assago (Milano), ultimo concerto a dicembre 2022 (Di lunedì 19 settembre 2022) Al via la prevendita dei Biglietti per i Litfiba al Forum di Assago. “Abbiamo fatto 100, vogliamo fare 101?” con queste parole il gruppo annuncia ai fan un ultimo concerto-evento in programma al Mediolanum Forum di Milano e atteso per il mese di dicembre. A pochi giorni dal Natale, i Litfiba si esibiranno per un ultimo grande spettacolo del 2022, annunciato sui loro social oggi, un evento unico e irripetibile. La data è quella del 22 dicembre 2022, la location quella del Mediolanum Forum di Assago, Milano. L’evento arriverà dopo le tappe estere del gruppo che a dicembre è ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) Al via la prevendita deiper ialdi. “Abbiamo fatto 100, vogliamo fare 101?” con queste parole il gruppo annuncia ai fan un-evento in programma al Mediolanumdie atteso per il mese di. A pochi giorni dal Natale, isi esibiranno per ungrande spettacolo del, annunciato sui loro social oggi, un evento unico e irripetibile. La data è quella del 22, la location quella del Mediolanumdi. L’evento arriverà dopo le tappe estere del gruppo che aè ...

