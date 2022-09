Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer: il trailer della serie sul serial killer (Di venerdì 16 settembre 2022) Il 21 settembre debutterà su Netflix la serie Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer e il trailer mostra Evan Peters nel ruolo del serial killer. Il 21 settembre debutterà su Netflix la serie Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, con protagonista Evan Peters nel ruolo del serial killer, e il trailer anticipa le prime terrificanti scene del progetto. Nel video si vede infatti l'uomo mentre attira nella sua casa le vittime e i sospetti della sua vicina, che cerca di denunciare e fare chiarezza su quanto sta accadendo nell'appartamento, da dove sente provenire strani rumori, odori e urla. La ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 settembre 2022) Il 21 settembre debutterà su Netflix la: ladie ilmostra Evan Peters nel ruolo del. Il 21 settembre debutterà su Netflix la: ladi, con protagonista Evan Peters nel ruolo del, e ilanticipa le prime terrificanti scene del progetto. Nel video si vede infatti l'uomo mentre attira nella sua casa le vittime e i sospettisua vicina, che cerca di denunciare e fare chiarezza su quanto sta accadendo nell'appartamento, da dove sente provenire strani rumori, odori e urla. La ...

