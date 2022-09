Crisi climatica, alluvione nelle Marche: a Senigallia i vigili del fuoco salvano le persone con i gommoni – Le immagini (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono circa 180 i vigili del fuoco al lavoro per il maltempo che ha interessato la provincia di Ancona, con sezioni operative in rinforzo giunte da Veneto, Emilia Romagna e Abruzzo. A Senigallia sono decine le persone salvate nella notte dopo essersi rifugiate sui tetti e sugli alberi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono circa 180 idelal lavoro per il maltempo che ha interessato la provincia di Ancona, con sezioni operative in rinforzo giunte da Veneto, Emilia Romagna e Abruzzo. Asono decine lesalvate nella notte dopo essersi rifugiate sui tetti e sugli alberi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

