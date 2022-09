Pogba ha in mente solo una cosa: la Juventus impazzisce contro di lui (Di mercoledì 14 settembre 2022) Paul Pogba doveva essere il grande colpo di mercato della Juventus, ma il francese sembra essere sempre più lontano dai bianconeri. Il ritorno Pogba alla Juventus aveva portato sicuramente grandissimo entusiasmo in casa bianconera, peccato che il francese non ha ancora disperato nemmeno un minuto in stagione causa un suo infortunio che si è andato ad aggravare per una sua decisione. LaPresseNon si può assolutamente negare il fatto che uno dei giocatori determinanti per la grande serie di vittorie della Juventus dei 9 scudetti si è stato il francese Paul Pogba. Il francese era arrivato a parametro zero nell’estate del 2012 tra il disinteresse generale, valutata solamente come un giovane di belle speranze che era stato lasciato a partire ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 14 settembre 2022) Pauldoveva essere il grande colpo di mercato della, ma il francese sembra essere sempre più lontano dai bianconeri. Il ritornoallaaveva portato sicuragrandissimo entusiasmo in casa bianconera, peccato che il francese non ha ancora disperato nemmeno un minuto in stagione causa un suo infortunio che si è andato ad aggravare per una sua decisione. LaPresseNon si può assolutanegare il fatto che uno dei giocatori determinanti per la grande serie di vittorie delladei 9 scudetti si è stato il francese Paul. Il francese era arrivato a parametro zero nell’estate del 2012 tra il disinteresse generale, valutata solacome un giovane di belle speranze che era stato lasciato a partire ...

Alex_Cruijff14 : @fRa_gAv Quoto. Prodotto proprio diametralmente opposto ad un prodotto competitivo. Ma poi, secondo me c'è anche u… - roby81juve : @CaveloX9 Ah cavolo,non avevo visto questa! Eh si! È andata male Mauro,è un periodo negativo. La squadra deve amalg… - AbjLupo : @D_Tirinnanzi @Matador1337 @nebulosa_mente Nemmeno per pogba allo utd ho visto certe lacrime - Clag63 : non cadete nella narrazione dei pennivendoli che paragonano infortunio Oshimen con quelli di Pogba e Di Maria per f… - giuseee97 : Quando penso alla stregoneria Mbappè-Pogba non può che venirmi in mente questa intervista metafisica (anno di grazi… -