VIDEO | Bobby Lashley difende il suo titolo contro Damian Priest al termine di Raw

Bobby Lashley ha lavorato duramente per diventare una delle star più accreditate della WWE. The Almighty è un due volte WWE Champion e un vero veterano del mondo del pro wrestling. L'Onnipotente è attualmente lo United States Champion e ha già difeso il suo titolo in diverse occasioni. È anche uno degli atleti più validi che abbiano combattuto sia nel mondo delle MMA che in quello del wrestling professionistico. Un pò di allenamento Dopo la messa in onda di Monday Night Raw, Bobby ha difeso la sua cintura contro Damian Priest. Lashley ha vinto l'incontro dopo averlo colpito con una violenta spear. Per la cronaca, l'Onnipotente difenderà il suo United States Championship contro Seth Rollins ...

