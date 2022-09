Questa foto non mostra dei russi in coda per il nuovo iPhone (Di martedì 13 settembre 2022) L’11 settembre 2022 è stata pubblicata su Facebook la foto di una folla davanti a un negozio di Apple, azienda multinazionale statunitense che produce sistemi operativi, smartphone, computer e dispositivi multimediali, in cui si vedono delle scritte in cirillico sui muri dell’edificio. L’immagine è accompagnata da un commento che recita: «Secondo le Tv italiane, la russia è in crisi a causa delle sanzioni, intanto in russia fanno la fila per il nuovo i.phone 14. Mentre in Italia c’è la fila alla mensa della Caritas!!!». Il riferimento è alle sanzioni economiche con cui l’Unione europea ha risposto all’invasione militare russa su larga scala contro l’Ucraina, avviata il 24 febbraio 2022. Si tratta di una notizia satirica, circolata senza il contesto necessario per la sua comprensione e che quindi veicola una ... Leggi su facta.news (Di martedì 13 settembre 2022) L’11 settembre 2022 è stata pubblicata su Facebook ladi una folla davanti a un negozio di Apple, azienda multinazionale statunitense che produce sistemi operativi, smartphone, computer e dispositivi multimediali, in cui si vedono delle scritte in cirillico sui muri dell’edificio. L’immagine è accompagnata da un commento che recita: «Secondo le Tv italiane, laa è in crisi a causa delle sanzioni, intanto ina fanno la fila per ili.phone 14. Mentre in Italia c’è la fila alla mensa della Caritas!!!». Il riferimento è alle sanzioni economiche con cui l’Unione europea ha risposto all’invasione militare russa su larga scala contro l’Ucraina, avviata il 24 febbraio 2022. Si tratta di una notizia satirica, circolata senza il contesto necessario per la sua comprensione e che quindi veicola una ...

