Scintille nell’Egeo Ipotesi contrabbando di armi sull’asse Turchia-Libia

Leggi su formiche

(Di lunedì 12 settembre 2022) La guardia costiera greca ha sparato a una nave che si è rifiutata di fermarsi per un’ispezione al largo di Bozcaada (Tenedos),settentrionale. L’al vaglio degli investigatori è dididopo che tra i due Paesi era stato firmato un memorandum sul gas. Ma l’episodio va in scia a un mese di fortissime tensioni tra Ankara e Atene. Il fatto La nave Anatolian battente bandiera delle Comore, secondo quanto ricostruito dalla guardia costiera greca, si era “mossa in modo sospetto all’interno delle acque territoriali nazionali”, mentre i funzionari turchi sostengono che stesse navigando in acque internazionali. Ha navigato dalla Somalia al porto turco di Kastamonu, nel Mar Nero, per una sosta tecnica, ha detto ...