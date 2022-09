F1, GP Italia 2022: promossi e bocciati. Ferrari, brillano Charles Leclerc e Carlos Sainz, ma deludono i Tifosi (Di lunedì 12 settembre 2022) Il Gran Premio d’Italia di F1 si è concluso con l’ennesima affermazione di Max Verstappen, che non ha lasciato scampo a un pur ottimo Charles Leclerc. Il weekend ha però regalato anche alcuni protagonisti inaspettati e una serie di situazioni che meritano di essere approfondite. A power unit spente è doveroso tornare sul pomeriggio di ieri, allo scopo di analizzare chi esce promosso e chi bocciato dall’appuntamento di Monza. promossi VERSTAPPEN Max (Red Bull) – Ormai non dovrebbe più fare notizia, ma è incredibile come riesca a impressionare in positivo praticamente in ogni gara. Non colpiscono tanto la sua velocità (fa palesemente la differenza rispetto a Sergio Perez) o il suo cannibalismo (11 vittorie in 16 gare rappresentano un’autentica tirannia), quanto il fatto di riuscire a fare tutto per il verso giusto. Parte ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Il Gran Premio d’di F1 si è concluso con l’ennesima affermazione di Max Verstappen, che non ha lasciato scampo a un pur ottimo. Il weekend ha però regalato anche alcuni protagonisti inaspettati e una serie di situazioni che meritano di essere approfondite. A power unit spente è doveroso tornare sul pomeriggio di ieri, allo scopo di analizzare chi esce promosso e chi bocciato dall’appuntamento di Monza.VERSTAPPEN Max (Red Bull) – Ormai non dovrebbe più fare notizia, ma è incredibile come riesca a impressionare in positivo praticamente in ogni gara. Non colpiscono tanto la sua velocità (fa palesemente la differenza rispetto a Sergio Perez) o il suo cannibalismo (11 vittorie in 16 gare rappresentano un’autentica tirannia), quanto il fatto di riuscire a fare tutto per il verso giusto. Parte ...

