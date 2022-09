Totti: «Non sono stato io a tradire per primo, lessi i messaggi sul telefonino di Ilary» (Di domenica 11 settembre 2022) Al Corriere della Sera Francesco Totti parla della sua separazione con Ilary Blasi. Un’intervista ovviamente non calcistica ma di cui si parlerà a lungo, l’intervista è di Aldo Cazzuallo. «ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale. Alcune hanno anche fatto soffrire i miei figli. Ora basta». Quali sciocchezze? «Molte, in particolare una: che il colpevole della rottura sarei soltanto io. Che il matrimonio sarebbe finito per colpa del mio tradimento». Non è così? «Questo punto voglio chiarirlo: non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli». «Tutto è iniziato nel 2016. Il mio penultimo anno da calciatore. Smettere non è facile. È un po’ come morire». Che cos’è successo? «A ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 settembre 2022) Al Corriere della Sera Francescoparla della sua separazione conBlasi. Un’intervista ovviamente non calcistica ma di cui si parlerà a lungo, l’intervista è di Aldo Cazzuallo. «ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale. Alcune hanno anche fatto soffrire i miei figli. Ora basta». Quali sciocchezze? «Molte, in particolare una: che il colpevole della rottura sarei soltanto io. Che il matrimonio sarebbe finito per colpa del mio tradimento». Non è così? «Questo punto voglio chiarirlo: nonio aper. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli». «Tutto è iniziato nel 2016. Il mio penultimo anno da calciatore. Smettere non è facile. È un po’ come morire». Che cos’è successo? «A ...

