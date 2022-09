Scienza, così evolve il cervello dell’uomo: oggi genera più neuroni dei Neanderthal (Di domenica 11 settembre 2022) Sebbene le dimensioni del cervello siano simili negli esseri umani moderni e nei Neanderthal, la nostra specie sembra in grado di produrre una maggiore quantità di neuroni rispetto ai nostri antenati. Lo rivela uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli scienziati del Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics(MPI-CBG) a Dresda. Il team, guidato da Wieland Huttner e Svante Paabo, ha individuato la variante umana della proteina TKTL1, che differisce per un solo aminoacido dalla variante presente nei Neanderthal, e sembra collegata a una produzione piu’ vasta di neuroni. Il confronto degli esseri umani moderni con i nostri antenati piu’ vicini, spiegano gli autori, fornisce spunti di riflessione molto interessanti, ma si sa ancora molto poco sulle differenze a livello ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 settembre 2022) Sebbene le dimensioni delsiano simili negli esseri umani moderni e nei, la nostra specie sembra in grado di produrre una maggiore quantità dirispetto ai nostri antenati. Lo rivela uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli scienziati del Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics(MPI-CBG) a Dresda. Il team, guidato da Wieland Huttner e Svante Paabo, ha individuato la variante umana della proteina TKTL1, che differisce per un solo aminoacido dalla variante presente nei, e sembra collegata a una produzione piu’ vasta di. Il confronto degli esseri umani moderni con i nostri antenati piu’ vicini, spiegano gli autori, fornisce spunti di riflessione molto interessanti, ma si sa ancora molto poco sulle differenze a livello ...

