Great resignation? Per molti era meglio il “vecchio” lavoro

(Di domenica 11 settembre 2022) Nato negli Stati Uniti durante la pandemia, il fenomeno delle grandi dimissioni, ovvero l’aumento quasi esponenziale di figure professionali che hanno scelto di lasciare il proprio posto di, è, con qualche mese di ritardo, arrivato anche in Italia già da un anno e mezzo. Nel nostro paese, infatti, nel secondo trimestre del 2021 il boom di dimissioni è stato dell’85%, mentre nel terzo trimestre la media è stata del 26,7%. “Trovare la spiegazione a questi dati – precisa Joelle Gallesi, managing director di Hunters Group, società di ricerca e selezione di personale qualificato – non è così semplice. La spinta verso il nuovo potrebbe essere stata la risposta ai lunghi mesi in lockdown oppure semplicemente un cambiamento ormai inarrestabile della percezione del proprio, dei tempi e degli spazi dell’ufficio o, magari, al naturale e umano ...

Nato negli Stati Uniti durante la pandemia, il fenomeno delle grandi dimissioni , ovvero l'aumento quasi esponenziale di figure professionali che hanno scelto di lasciare il proprio posto di lavoro, è,...Puntata di "Il Bandolo - Smartworking e. Cosa sta cambiando nel lavoro" di sabato 10 settembre 2022 condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Pietro Ichino (...L'emergenza sanitaria e le relative nuove necessità hanno spinto la ricerca di nuove opportunità professionali: i risultati del sondaggio di Hunters Group